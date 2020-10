Altaforte, successo social per il nuovo libro di Meluzzi: un boom da migliaia di like (Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma, 01 ottobre – Non è ancora stato pubblicato, ma sui social non si fa che parlare del libro Attacco alla famiglia, il nuovo saggio, edito da Altaforte Edizioni, di Alessandro Meluzzi, psichiatra e professore già conosciuto nel mondo accademico, giornalistico e televisivo. E’ già un caso In poche ore dalla comunicazione dell’uscita del volume – che verrà rilasciato giovedì 7 ottobre – sui canali social dell’autore si è creato un vero e proprio caso anche e soprattutto per l’argomento trattato: quello del tentativo di distruzione del concetto di famiglia da parte di lobbies e capitali, come viene sottolineato anche dalla prefazione di Diego Fusaro. Tra utero in affitto, ideologia gender e scandali a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma, 01 ottobre – Non è ancora stato pubblicato, ma suinon si fa che parlare delAttacco alla famiglia, ilsaggio, edito daEdizioni, di Alessandro, psichiatra e professore già conosciuto nel mondo accademico, giornalistico e televisivo. E’ già un caso In poche ore dalla comunicazione dell’uscita del volume – che verrà rilasciato giovedì 7 ottobre – sui canalidell’autore si è creato un vero e proprio caso anche e soprattutto per l’argomento trattato: quello del tentativo di distruzione del concetto di famiglia da parte di lobbies e capitali, come viene sottolineato anche dalla prefazione di Diego Fusaro. Tra utero in affitto, ideologia gender e scandali a ...

