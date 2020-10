Allerta Meteo Veneto | criticità rossa per il maltempo in alcune zone della regione

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Una nuova, intensa, ondata dista per interessare l’intero territorio del, con diversi livelli di forza. Alla luce delle previsioni, il Centro Funzionale DecentratoProtezione Civileha diramato un Avviso di Criticità Idrogeologica e Idraulica, dichiarando lo Stato di Attenzione, di Preallarme e di Allarme in diversi bacini idrografici a partire dalle ore 12.00 di domani, venerdì 2 ottobre, fino alle ore 24.00 di sabato 4 ottobre. Per domani, è previsto tempo perturbato con precipitazioni in progressiva estensione e intensificazione sullecentro-settentrionali, anche con rovesci e fenomeni che tenderanno a divenire forti e persistenti ...