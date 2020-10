Allerta Meteo Toscana | domani codice giallo per temporali | vento e mareggiate

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 1 ottobre 2020) La sala operativa unificata della protezione civile dellaha emesso un’per, rischio idrogeologico,per, venerdì 2 ottobre, lungo tutta la costa, il nord -ovest e il sud della regione. Dalla mezzanotte di stasera e per 24 ore si attendono precipitazioni esparsi anche di forte intensità nel nord ovest, in particolare in Lunigiana, con possibili colpi die grandinate., dalle 12, si intensificheranno i venti da sud, sud-est e dal pomeriggio potranno esserci forti raffiche in montagna (soprattutto crinali), sull’Arcipelago, sulle zone costiere e su quelle collinari ...