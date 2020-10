Allerta Meteo: scuole chiuse per maltempo Venerdì 2 Ottobre, l’ELENCO AGGIORNATO LIVE (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nella giornata di domani, venerdì 2 Ottobre, piogge torrenziali colpiranno tutto il Nord/Ovest: sono previsti nubifragi in Liguria, Piemonte e Lombardia. Il rischio idrogeologico sui settori alpini, prealpini e appenninici sarà alto. I venti soffieranno forti su tutti i mari, ma soprattutto su quello ligure, sul medio Tirreno e sull’Adriatico. In considerazione delle previsioni Meteo alcuni sindaci stanno quindi adottando l’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole. Di seguito aggiorniamo in tempo reale l’elenco con i Comuni che hanno deciso di chiudere gli istituti scolastici per maltempo nella giornata di domani, venerdì 2 Ottobre 2020: Arenzano (Genova) Serra Riccò (Genova) Torriglia (Genova) Albenga (Savona) Albisola Superiore ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nella giornata di domani, venerdì 2, piogge torrenziali colpiranno tutto il Nord/Ovest: sono previsti nubifragi in Liguria, Piemonte e Lombardia. Il rischio idrogeologico sui settori alpini, prealpini e appenninici sarà alto. I venti soffieranno forti su tutti i mari, ma soprattutto su quello ligure, sul medio Tirreno e sull’Adriatico. In considerazione delle previsionialcuni sindaci stanno quindi adottando l’ordinanza che prevede la chiusura delle. Di seguito aggiorniamo in tempo reale l’elenco con i Comuni che hanno deciso di chiudere gli istituti scolastici pernella giornata di domani, venerdì 22020: Arenzano (Genova) Serra Riccò (Genova) Torriglia (Genova) Albenga (Savona) Albisola Superiore ...

RegLiguria : [1/10-13.20] #AllertaMeteoLIG ? Allerta meteo su tutta la Liguria dalle 20 di stasera ?? ZONE A e D (ponente, val… - RegLiguria : [1/10-13.20] #AllertaMeteoLIG ? Allerta meteo a partire dalle 20 di stasera ?? ZONE B,C,E (costa savonese, provin… - DPCgov : ? Ci avete mai fatto caso che nei nostri bollettini di allerta meteo-idro l’Italia non è suddivisa nei classici con… - Miti_Vigliero : RT @genovatoday: Meteo, scatta l'allerta arancione per temporali su tutta la Liguria - genovatoday : Meteo, scatta l'allerta arancione per temporali su tutta la Liguria -