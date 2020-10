Allerta Meteo, la tempesta Alex arriva su Francia e Inghilterra: piogge torrenziali e venti fino a 160km/h nel Golfo di Biscaglia [MAPPE] (Di giovedì 1 ottobre 2020) Allerta Meteo – Una pericolosa tempesta si sta sviluppando sul Golfo di Biscaglia. Mentre si sposterà verso la Francia, inizierà rapidamente ad intensificarsi nelle ore serali di oggi, giovedì 1 ottobre, portando venti di intensità di uragano in Bretagna, Canale della Manica e Inghilterra meridionale nel corso della notte. Météo France, servizio Meteorologico nazionale della Francia, ha chiamato questa tempesta “Alex”. Alex colpirà la Francia nordoccidentale già giovedì notte e si sposterà sul Canale della Manica la mattina seguente. Sono attesi ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 1 ottobre 2020)– Una pericolosasi sta sviluppando suldi. Mentre si sposterà verso la, inizierà rapidamente ad intensificarsi nelle ore serali di oggi, giovedì 1 ottobre, portandodi intensità di uragano in Bretagna, Canale della Manica emeridionale nel corso della notte. Météo France, serviziorologico nazionale della, ha chiamato questa”.colpirà lanordoccidentale già giovedì notte e si sposterà sul Canale della Manica la mattina seguente. Sono attesi ...

