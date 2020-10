Allerta Meteo | inizia un Venerdì terribile per il Nord Italia | allarme alluvioni al Nord Ovest | le MAPPE

(Di giovedì 1 ottobre 2020)Sta entrando nel vivo il pesante aggiornamento annunciato da giorni sulle regioni settentrionali e del medio -alto Tirreno. La saccatura instabile responsabile del maltempo è già penetrata con anse cicloniche sul Mediterraneo settentrionale e occidentale e sta convogliando già masse d’aria umide e perturbate verso alcune nostre regioni, con fronti apripista che già stanno portando rovesci e temporali diffusi e forti sulla Liguria e locali anche sull’alto Piemonte, estremoLombardia. Il maltempo che ha avuto inizio il pomeriggio sera odierni, si farà decisamente cattivo nel corso delle prossime ore soprattutto nel corso di domani, specie poi domani sera, e ancora per sabato, prospettandosi un maltempo davvero ...

RegLiguria : [1/10-13.20] #AllertaMeteoLIG ? Allerta meteo su tutta la Liguria dalle 20 di stasera ?? ZONE A e D (ponente, val… - DPCgov : ?? ?? #allertaROSSA, venerdì #2ottobre, su parte del Veneto. ?? ??#allertaARANCIONE in cinque regioni e ????… - RegLiguria : [1/10-13.20] #AllertaMeteoLIG ? Allerta meteo a partire dalle 20 di stasera ?? ZONE B,C,E (costa savonese, provin… - news_forlicesen : Attese violente raffiche di vento, l'allerta meteo comunicata al telefono: 'Ridurre gli spostamenti' - genesdegenes : RT @InMeteo: NEWS: Allerta meteo della Protezione Civile: in arrivo forte ondata di maltempo al centro-nord -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta Meteo

SANREMO - Lo Shakedown del 67° Rallye Sanremo è annullato, a causa dell'allerta meteo arancione emanata dalla Regione Liguria per la giornata di venerdì 2 ottobre. La decisione è stata deliberata nell ...Rischio di mareggiate infine per la provincia di Ferrara. Allerta rossa per vento forte nella giornata di domani sulle zone montane dell'Emilia-Romagna, accompagnato da temporali e rischio frane.É la ...