Allerta Meteo Emilia Romagna: criticità rossa per vento e temporali nella giornata di domani (Di giovedì 1 ottobre 2020) Allerta rossa per vento forte nella giornata di domani sulle zone montane dell’Emilia-Romagna, accompagnato da temporali e rischio frane. E’ la Protezione civile regionale a mettere in guardia dal pericolo. Nel bollettino, emesso in mattinata, si spiega che domani, venerdì 2 ottobre, “si prevede un’intensificazione della ventilazione con associate precipitazioni di tipo temporalesco e persistenti lungo i rilievi centro-occidentali e sulla pianura occidentale. I venti provenienti da sud s’intensificheranno lungo le zone montane appenniniche, con venti di ricaduta sulle zone pedemontane del settore occidentale e sulle zone pedemontane e di pianura della ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 1 ottobre 2020)perfortedisulle zone montane dell’, accompagnato dae rischio frane. E’ la Protezione civile regionale a mettere in guardia dal pericolo. Nel bollettino, emesso in mattinata, si spiega che, venerdì 2 ottobre, “si prevede un’intensificazione della ventilazione con associate precipitazioni di tipo temporalesco e persistenti lungo i rilievi centro-occidentali e sulla pianura occidentale. I venti provenienti da sud s’intensificheranno lungo le zone montane appenniniche, con venti di ricaduta sulle zone pedemontane del settore occidentale e sulle zone pedemontane e di pianura della ...

