Allerta meteo al nord: nuova ondata di maltempo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nelle prossime ore, al nord, sono attesi temporali e maltempo a causa di una perturbazione atlantica che nelle prossime ore raggiungerà il settentrione. Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Veneto saranno teatro di temporali e piogge. Le previsioni messe a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile segnalano precipitazioni più diffuse a partire dalla sera di oggi che potranno portare anche a grandinate, fulmini e piogge molto intense che potranno coinvolgere Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana. Per la giornata di domani, venerdì 2 ottobre, venti e burrasca sono attesi su Liguria, Toscana, Emilia-Romagna in estensione a Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lazio. Allerta rossa per il ... Leggi su pensioniefisco (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nelle prossime ore, al, sono attesi temporali ea causa di una perturbazione atlantica che nelle prossime ore raggiungerà il settentrione. Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Veneto saranno teatro di temporali e piogge. Le previsioni messe a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile segnalano precipitazioni più diffuse a partire dalla sera di oggi che potranno portare anche a grandinate, fulmini e piogge molto intense che potranno coinvolgere Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana. Per la giornata di domani, venerdì 2 ottobre, venti e burrasca sono attesi su Liguria, Toscana, Emilia-Romagna in estensione a Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lazio.rossa per il ...

RegLiguria : [1/10-13.20] #AllertaMeteoLIG ? Allerta meteo su tutta la Liguria dalle 20 di stasera ?? ZONE A e D (ponente, val… - DPCgov : ?? ?? #allertaROSSA, venerdì #2ottobre, su parte del Veneto. ?? ??#allertaARANCIONE in cinque regioni e ????… - Agenzia_Ansa : Scatta una nuova allerta #meteo piogge e venti al Centrosud #maltempo Dipartimento Protezione Civile - ilfaroonline : Venti forti sul litorale laziale, allerta meteo gialla per il weekend - parmapress_24 : Allerta meteo arancione: forti temporali in tutta la regione - -