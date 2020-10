Allarme Ue: ''Possibile ritorno dell'influenza Aviaria'' (Di giovedì 1 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha diramato un'allerta influenza Aviaria: ''Possibile epidemia in inverno'' ''I Paesi dell'UE sono sollecitati a intensificare la sorveglianza e le misure di biosicurezza per prevenire possibili nuove epidemie di influenza Aviaria quest’anno''. A diramare l'allerta di un Possibile ritorno della influenza Aviaria (HPAI) è l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (efsa) con una nota reperibile sul portale ufficiale dell'agenzia. ''Possibile nuova epidemia'' L'Allarme fa seguito a focolai di influenza Aviaria ad ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha diramato un'allerta: ''epidemia in inverno'' ''I Paesi'UE sono sollecitati a intensificare la sorveglianza e le misure di biosicurezza per prevenire possibili nuove epidemie diquest’anno''. A diramare l'allerta di un(HPAI) è l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (efsa) con una nota reperibile sul portale ufficiale'agenzia. ''nuova epidemia'' L'fa seguito a focolai diad ...

Aviaria: l’Unione europea teme nuove epidemie

Aviaria: il rischio di nuove epidemie è "molto basso" ma Efsa ed Ecdc invitano gli stati dell'Unione europea a "intensificare la sorveglianza".

