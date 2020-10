Alexey Navalny: “Dietro al mio avvelenamento c’è Putin. Tornerò in Russia, non ho paura” (Di giovedì 1 ottobre 2020) È uscito dal coma, vuole tornare in Russia ed è convinto che dietro a quanto gli è successo non possa che esserci Putin. Alexey Navalny, dissidente russo avvelenato con l’agente nervino Novichok, in un’intervista alla rivista tedesca Der Spiegel chiarisce che la sua intenzione è quella di tornare in Russia perché “il mio compito è ora restare senza paura. E io non ho paura“. Quanto all’avvelenamento, invece, dice: “Io affermo che c’è Putin dietro questo crimine, non ho altre versioni di quel che è successo. Non senti dolore, ma sai che stai morendo“, ha raccontato parlando del momento in cui il veleno ha iniziato a fare effetto. L’intervista integrale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) È uscito dal coma, vuole tornare ined è convinto che dietro a quanto gli è successo non possa che esserci, dissidente russo avvelenato con l’agente nervino Novichok, in un’intervista alla rivista tedesca Der Spiegel chiarisce che la sua intenzione è quella di tornare inperché “il mio compito è ora restare senza paura. E io non ho paura“. Quanto all’, invece, dice: “Io affermo che c’èdietro questo crimine, non ho altre versioni di quel che è successo. Non senti dolore, ma sai che stai morendo“, ha raccontato parlando del momento in cui il veleno ha iniziato a fare effetto. L’intervista integrale ...

