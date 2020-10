Alberto Matano come non l’avete mai visto: “Non ci fa lavorare”, lo sfogo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lo sfogo del conduttore in diretta tv fa tornare alla mente le vecchie sfuriate contro l’intramontabile disturbatore tv, sempre più inopportuno. Alberto Matano (Facebook)Alberto Matano, conduttore di “La Vita in diretta”, non ha retto, e ad un certo punto ha tirato fuori la rabbia del momento. Rabbia montata dall’impossibilità, secondo il conduttore di svolgere con professionalità il proprio lavoro. Il motivo, uno dei classici in tv, specialmente in certe trasmissioni. Gabriele Paolini, il noto disturbatore tv, personaggio che ormai da decenni tormenta ogni inviato e non ne consente il regolare svolgimento del proprio lavoro. Il collegamento in questione, quello per cui è montata la rabbia del conduttore, aveva come ... Leggi su chenews (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lodel conduttore in diretta tv fa tornare alla mente le vecchie sfuriate contro l’intramontabile disturbatore tv, sempre più inopportuno.(Facebook), conduttore di “La Vita in diretta”, non ha retto, e ad un certo punto ha tirato fuori la rabbia del momento. Rabbia montata dall’impossibilità, secondo il conduttore di svolgere con professionalità il proprio lavoro. Il motivo, uno dei classici in tv, specialmente in certe trasmissioni. Gabriele Paolini, il noto disturbatore tv, personaggio che ormai da decenni tormenta ogni inviato e non ne consente il regolare svolgimento del proprio lavoro. Il collegamento in questione, quello per cui è montata la rabbia del conduttore, aveva...

