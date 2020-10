Alberto Matano, chi è il giornalista che ha fatto rinascere La Vita in Diretta? (Di giovedì 1 ottobre 2020) Alberto Matano, il giornalista e conduttore de La Vita in Diretta, da anni è un volto noto per chi segue Rai 1. Dal 2007 al 2019, infatti, ha fatto parte del TG1 ed ha condotto gli speciali sull’attentato alla sede di Charlie Hebdo, oltre ad aver commentato il giuramento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che Matano ha sempre detto di voler intervistare. Il giornalista, inoltre, ha anche sperimentato nuove produzioni, come “Sono Innocente” e “Photoshow”, entrambi andati in onda su Rai 3. Dall’esperienza a Sono Innocente, Matano ha tratto anche un libro chiamato “Innocenti. Vite segnate dall’ingiustizia” sulle persone arrestate ingiustamente e con prefazione di ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 1 ottobre 2020), ile conduttore de Lain, da anni è un volto noto per chi segue Rai 1. Dal 2007 al 2019, infatti, haparte del TG1 ed ha condotto gli speciali sull’attentato alla sede di Charlie Hebdo, oltre ad aver commentato il giuramento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, cheha sempre detto di voler intervistare. Il, inoltre, ha anche sperimentato nuove produzioni, come “Sono Innocente” e “Photoshow”, entrambi andati in onda su Rai 3. Dall’esperienza a Sono Innocente,ha tratto anche un libro chiamato “Innocenti. Vite segnate dall’ingiustizia” sulle persone arrestate ingiustamente e con prefazione di ...

