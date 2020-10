AEW Dynamite report 30 09 20

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Nell’odierna puntata di AEWmolti lottatori cercheranno vendetta. I Private Party contro Chris Jericho, Allin contro Starks. Cody torna a parlare. Darby Allin vs Ricky Starks Dopo gli eventi dell’ultima puntata di AEWarriva il momento della resa dei conti tra Darby Allin e Ricky Starks. Lo scontro è duro e il risentimento che ognuno prova per l’altro rende tutto più violento. Allin è in controllo quando Brian Cage arriva verso il ring, l’intervento di Will Hobbs salva la situazione. Starks approfitta della distrazione per guadagnare vantaggio ma alla fine è costretto a soccombere. Darby Allin si aggiudica la vittoria. Cody torna ad AEWCody viene intervistato al centro del ring. Ci dice di essersi profondamente vergognato per esser stato ...