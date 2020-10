Aeroporto d'Abruzzo, da domani 2 ottobre riprendono voli Alitalia per Milano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Pescara - Come annunciato dalla Saga nei giorni scorsi, venerdì 2 ottobre dall'Aeroporto d'Abruzzo tornerà il volo che collega il capoluogo adriatico e la nostra regione con Milano Linate. Dopo la sospensione del collegamento da parte della Compagnia di bandiera Alitalia lo scorso marzo, a causa dell'emergenza covid, adesso sarà nuovamente possibile raggiungere lo scalo meneghino. Soddisfatto il presidente della Saga Enrico Paolini: "Il nostro Aeroporto ha sempre continuato a lavorare senza mai chiudere, nonostante l'emergenza. La scelta della Compagnia Alitalia di riprendere il collegamento con l'Aeroporto d'Abruzzo, evidenzia le potenzialità del nostro scalo e si pone come asse fondamentale e strategico per ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 1 ottobre 2020) Pescara - Come annunciato dalla Saga nei giorni scorsi, venerdì 2dall'd'tornerà il volo che collega il capoluogo adriatico e la nostra regione conLinate. Dopo la sospensione del collegamento da parte della Compagnia di bandieralo scorso marzo, a causa dell'emergenza covid, adesso sarà nuovamente possibile raggiungere lo scalo meneghino. Soddisfatto il presidente della Saga Enrico Paolini: "Il nostroha sempre continuato a lavorare senza mai chiudere, nonostante l'emergenza. La scelta della Compagniadi riprendere il collegamento con l'd', evidenzia le potenzialità del nostro scalo e si pone come asse fondamentale e strategico per ...

Torna il volo per Milano Linate dall'Aeroporto d'Abruzzo. Dopo la sospensione del collegamento da parte della Compagnia di bandiera ...

