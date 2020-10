Adriana Volpe riponde a tono alla Elia | intervista fasulla! Ecco le prove…

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Antonellaed, sono state coinquiline nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Quel legame instaurato nella casa di Cinecittà sembrava esser così saldo da poter essere coltivato anche al di fuori degli studi Mediaset. E invece , in alcune interviste, laha mostrato un certo astio nei confronti della conduttrice, il che farebbe pensare che uscite dcasa, il loro rapporto si fosse freddato fino ad inciampare nell’astio. Maha voluto rispondere alle accuse , con delle prove, pubblicate proprio attraverso i social. Antonella: “è un’amica fasulla” Antonella, sta balzando da un reality all’altro con una certa ...

alexandraava98 : RT @darveyfeels_: Andrea Denver ieri sera prima di rivedere Adriana Volpe. - infoitcultura : Adriana Volpe smaschera Antonella Elia e legge le conversazioni private - infoitcultura : Adriana Volpe replica alle accuse di Antonella Elia (VIDEO) - infoitcultura : Adriana Volpe smaschera Antonella Elia: “Fasulla, ora racconto io la verità” - ScarpaRoberta : RT @carmen_pennisi: EliGreg che entra per essere un Adriana Volpe ed esce come una Antonella Elia. #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Adriana Volpe

Artista vs Ingegnere. Due mondi diversi a confronto: riuscirai a riconoscere i piaceri dell’uno e dell’altra? L’esito è del tutto… inaspettato! #FreeYourPleasures ...Adriana Volpe a cena con gli ex gieffini, tra cui Andrea Denver: come avrà preso Roberto Parli l'uscita della moglie?