Adriana Volpe | che stoccata ad Antonella Elia | le sue parole

Leggi su youmovies

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Questo articolo . Il duello a distanza trasembra destinato ad andare avanti. Ma che cosa sta succedendo tra le due?. Forse basterebbero anche i soli nomi per far capire come il duello a distanza che si sta scatenando tra le due sta davvero attirando l’attenzione di tutti. …