A settembre 9 milioni di turisti in Italia ma secondo un'indagine Coldiretti mancano circa 7 milioni di viaggiatori stranieri dello scorso anno Con il caldo per quasi tutto il mese di settembre sono saliti a quasi 9 milioni gli Italiani particolarmente fortunati che hanno scelto di trascorrere almeno qualche giorno di vacanza.

Ultime Notizie dalla rete : settembre milioni Immuni, balzo dei download a settembre (1,2 milioni) trainato da aumento contagi e ritorno in classe Il Sole 24 ORE I fatti del giorno - Europa (2)

Secondo quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, in Germania continua a diminuire il numero dei cassintegrati, da 4,6 milioni a giugno a 4,24 ... Il calo stagionale di 108 mila disoccupati a ...

Alitalia paralizzata sulle nomine chiede una nuova Cigs per 6.800

IL CASO ROMA La Newco Alitalia è ferma in pista. Paralizzata dai veti incrociati sulle nomine perché, nonostante le smentite di rito, non c'è accordo nel governo, sopratutto nei 5Stelle, su ...

Le Little Mix tornano con l’album “Confetti”

Dal 26 settembre è in onda su BBC One “Little Mix ... (www.diregiovani.it), sono ormai considerate una delle più grandi girl band del mondo, con i loro 50 milioni di dischi venduti a livello globale, ...

