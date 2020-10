A Milano Bicocca la cerimonia per i giovani infermieri 'eroi del Covid' (Di giovedì 1 ottobre 2020) Milano, 1 ott. (Adnkronos) - “Mi sono laureata e dopo nemmeno una settimana già lavoravo in ospedale, sono stata mandata dopo pochissimo tempo in rianimazione Covid dove c'erano tutti i pazienti sedati e intubati. Appena si riprendevano venivano trasferiti in un altro reparto ed era difficile instaurare un rapporto con loro: emotivamente è stato devastante”. Così Simona Antinori, neolaureata in infermieristica all'Università Bicocca, ha riassunto la sua esperienza durante i “Bicocca Graduation days”, la cerimonia di proclamazione organizzata dall'Università di Milano-Bicocca per i 3.000 studenti che si sono laureati da casa durante la fase più acuta della pandemia in Italia. “Non ... Leggi su iltempo (Di giovedì 1 ottobre 2020), 1 ott. (Adnkronos) - “Mi sono laureata e dopo nemmeno una settimana già lavoravo in ospedale, sono stata mandata dopo pochissimo tempo in rianimazionedove c'erano tutti i pazienti sedati e intubati. Appena si riprendevano venivano trasferiti in un altro reparto ed era difficile instaurare un rapporto con loro: emotivamente è stato devastante”. Così Simona Antinori, neolaureata instica all'Università, ha riassunto la sua esperienza durante i “Graduation days”, ladi proclamazione organizzata dall'Università diper i 3.000 studenti che si sono laureati da casa durante la fase più acuta della pandemia in Italia. “Non ...

Oggi hanno avuto la meritata cerimonia di proclamazione: sono i 3.000 studenti che si sono laureati da casa, tra marzo e luglio, durante l'emergenza epidemiologica, e per i quali l'Università Milano

