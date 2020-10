A Milano Bicocca i 'Graduation days' per chi si è laureato durante il lockdown (Di giovedì 1 ottobre 2020) Milano, 1 ott. (Adnkronos) - Il lockdown li ha costretti a discutere la tesi di laurea in casa, davanti al pc, mentre fuori il Paese viveva la prima, durissima ondata di contagi da Covid-19. Oggi hanno avuto la meritata cerimonia di proclamazione: sono i 3.000 studenti che si sono laureati da casa, tra marzo e luglio, durante l'emergenza epidemiologica, e per i quali l'Università Milano Bicocca ha voluto organizzare un momento di condivisione con le famiglie e con i compagni di facoltà. I “Bicocca Graduation days” sono iniziati oggi sul prato del Bicocca Stadium con i primi 150 studenti, suddivisi in tre turni di 50: le cerimonie proseguiranno nei prossimi giorni, ad un ritmo di 150 studenti al giorno, fino ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020), 1 ott. (Adnkronos) - Illi ha costretti a discutere la tesi di laurea in casa, davanti al pc, mentre fuori il Paese viveva la prima, durissima ondata di contagi da Covid-19. Oggi hanno avuto la meritata cerimonia di proclamazione: sono i 3.000 studenti che si sono laureati da casa, tra marzo e luglio,l'emergenza epidemiologica, e per i quali l'Universitàha voluto organizzare un momento di condivisione con le famiglie e con i compagni di facoltà. I “” sono iniziati oggi sul prato delStadium con i primi 150 studenti, suddivisi in tre turni di 50: le cerimonie proseguiranno nei prossimi giorni, ad un ritmo di 150 studenti al giorno, fino ad ...

