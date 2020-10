A Ginevra salario minimo da record: 3.800 euro mensili ai lavoratori (Di giovedì 1 ottobre 2020) Una paga minima da 3.800 euro per tutti i lavoratori: questo è quanto è stato proposto dal Cantone di Ginevra, in Svizzera. Si tratterebbe della cifra più alta al mondo, stabilita dopo un referendum ‘ad hoc’. Già precedentemente, nel 2011 e nel 2014, i cittadini del cantone svizzero erano stati chiamati a votare sulla … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 1 ottobre 2020) Una paga minima da 3.800per tutti i: questo è quanto è stato proposto dal Cantone di, in Svizzera. Si tratterebbe della cifra più alta al mondo, stabilita dopo un referendum ‘ad hoc’. Già precedentemente, nel 2011 e nel 2014, i cittadini del cantone svizzero erano stati chiamati a votare sulla … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

fattoquotidiano : 4 MILA EURO LORDI AL MESE E' il nuovo salario minimo in Svizzera. In Italia Confindustria e sindacati si oppongono,… - HuffPostItalia : A Ginevra viene istituito il salario minimo da record: 3.800 euro mensili per i lavoratori - thebrightside0 : #buonoasapersi?? A #Ginevra ????viene istituito il salario minimo da record: 3.800 euro mensili per i lavoratori!?… - lucidellanotte : RT @IaconaRiccardo: Ginevra: si al salario “minimo” di 4mila euro lordi al mese. E’ il più alto al mondo. In Italia Confindustria e sindaca… - versus5823 : RT @Matedelu: A Ginevra viene istituito il salario minimo da record: 3.800 euro mensili per i lavoratori -