A Bologna film e incontri con ‘Terra di tutti’ | ecco cosa non perdere

BOLOGNA – Migrazioni, diritti umani, lotte di genere, problemi ambientali e conflitti internazionali. C'è quasi l'imbarazzo della scelta nei temi proposti dal 'Terra di tutti film festival', rassegna di cinema sociale in programma a Bologna, da martedì a domenica prossimi (6-11 ottobre). Organizzato dalle associazioni Cospe e WeWorld, il festival è alla 14esima edizione e il titolo scelto è 'Voci dal mondo invisibile'. Quest'anno la manifestazione sarà ibrida, sia in presenza che online: l'obiettivo è "parlare di diritti umani e ascoltare voci dal mondo invisibile" e, per farlo, quest'anno la giuria e gli organizzatori hanno selezionato 30 film da 22 Paesi.

