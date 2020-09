Zampa | Serie A va sospesa Poi il chiarimento

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "I protocolli che abbiamo sottoscritto parlano chiaro, il campionato diA deve essere sospeso". Così la sottosegretaria alla Salute, Sandraai microfoni di "The Breakfast Club" su Radio Capital parlando dei "Quando c'è un numero di positivi così alto, non si può che fermare il campionato. I positivi non sono in grado di giocare, e possono contagiare altre persone. Il protocollo è stato sottoscritto anche dalla Federazione calcio. E nessuno al momento sta facendo pressioni su di noi. Il comitato tecnico scientifico è radicalmente contrario alla presenza dei tifosi sugli spalti. Su questo si è già espresso", conclude. "Nel corso della mia intervista a 'Radio Capital' ho detto che, in base al Protocollo sottoscritto dalla Figc ...