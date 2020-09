Your Phone: migliorata la gestione dei dispositivi [Insider] (Di mercoledì 30 settembre 2020) È in fase di roll-out un nuovo aggiornamento delll’app Your Phone, in italiano Il tuo telefono, per gli utenti Windows Insider che introduce diversi miglioramenti per la gestione dei dispositivi. gestione smartPhone migliorata La pagina accessibile in Impostazioni > Menu > I miei dispositivi è stata rinnovata con i seguenti miglioramenti: L’elenco dei dispositivi è stato rinnovato e ogni dispositivo è riconoscibile da una miniatura che lo raffigura. Adesso è più facile collegare nuovi telefoni, rimuovere vecchi telefoni e passare da un telefono all’altro all’interno dell’app. Disponibilità Questa nuova esperienza di ... Leggi su windowsinsiders (Di mercoledì 30 settembre 2020) È in fase di roll-out un nuovo aggiornamento delll’app, in italiano Il tuo telefono, per gli utenti Windowsche introduce diversi miglioramenti per ladeismartLa pagina accessibile in Impostazioni > Menu > I mieiè stata rinnovata con i seguenti miglioramenti: L’elenco deiè stato rinnovato e ogni dispositivo è riconoscibile da una miniatura che lo raffigura. Adesso è più facile collegare nuovi telefoni, rimuovere vecchi telefoni e passare da un telefono all’altro all’interno dell’app. Disponibilità Questa nuova esperienza di ...

Microsoft da pochi minuti ha provveduto a rilasciare una nuova build di Windows 10 relativa al nuovo ramo di sviluppo Dev Channel per gli utenti Insider. Ricordiamo che il ramo di sviluppo Dev Channel ...

