Willow Smith orgogliosa di mamma Jada Pinkett Smith per come ha gestito la relazione extraconiugale (Di mercoledì 30 settembre 2020) Willow Smith si è detta davvero orgogliosa della madre, Jada Pinkett Smith, per il modo in cui ha gestito le ultime la relazione extraconiugale con August Alsina e le recenti dichiarazioni di quest'ultimo. Willow Smith e Jada Pinkett-Smith hanno commentato una particolare vicenda personale durante uno degli ultimi episodi di Red Table Talk, il talk show di Facebook presentato dai membri della famiglia Pinkett-Smith, e la ragazza si è detta estremamente orgogliosa della madre per il suo comportamento in ...

IOdonna : Jada Pinkett tra infedeltà e problemi con Will Smith. E la figlia Willow: «Sono fiera di te» - IOdonna : Uomini belli. Will Smith: 52 anni oggi e la sicurezza del suo sorriso stampato - lalisamilf : Il modo in cui voglio bene a jaden e willow smith - bbybluedreams : RT @PLEASEBNKD: o willow smith raga. questa è proprio eterea. -

