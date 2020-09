Whatsapp, ecco i messaggi di testo, video e foto che si autoeliminano come Snapchat (Di mercoledì 30 settembre 2020) Whatsapp sta lavorando a una funzione di testo autodistruggente segreta che elimina foto e video dal telefono del destinatario. Normalmente dovresti farlo manualmente, ma la nuova funzionalità ti consentirà di impostare una scadenza automatica, come Snapchat. Si chiama Expiring Media e “non invierà” l’immagine dopo che il destinatario ha visto l’immagine ed è uscito dalla chat. Ciò ti aiuterebbe a mantenere private ​​le tue foto e i tuoi video, piuttosto che farli fluttuare su Whatsapp per l’eternità. Il nuovo aggiornamento di Whatsapp ti consente finalmente di inviare foto e video che si ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 30 settembre 2020)sta lavorando a una funzione diautodistruggente segreta che eliminadal telefono del destinatario. Normalmente dovresti farlo manualmente, ma la nuova funzionalità ti consentirà di impostare una scadenza automatica,. Si chiama Expiring Media e “non invierà” l’immagine dopo che il destinatario ha visto l’immagine ed è uscito dalla chat. Ciò ti aiuterebbe a mantenere private ​​le tuee i tuoi, piuttosto che farli fluttuare super l’eternità. Il nuovo aggiornamento diti consente finalmente di inviareche si ...

italiaserait : Whatsapp, ecco i messaggi di testo, video e foto che si autoeliminano come Snapchat - paolamglr : È da un giorno che mi snervo per risolvere un problema e poi puff ecco che mi arriva un whatsapp all’01:28 con la s… - happilyx18 : ecco ora mi ha scritto pure su whatsapp - downeyjessevans : Raga il famoso tipo fan Marvel mi ha dato il suo numero. Dal nulla proprio e mi ha detto di scrivergli su WhatsApp… - notmmmarcone : Come va la mia vita lo si può misurare con il numero di chat arretrate di whatsapp (si sono una di quelle persone o… -

Ultime Notizie dalla rete : Whatsapp ecco Whatsapp, ecco i messaggi di testo, video e foto che si autoeliminano come Snapchat Italia Sera Trofeo Bper Banca, ecco tutti i vincitori Invitational, successo di Annovi e Rosanelli

Un successo anche quest’anno il Trofeo Bper Banca 2020 giunto alla Decima edizione. Ecco i vincitori: Classifica Invitational 1° lordo Paolo Rosanelli 1° netto Nunzio Annovi. Classifica Amici & Soci 1 ...

Fondazione Crl Ecco le migliori opere d’arte

Bellezza, Appartenenza e Identità. Sono queste le parole scelte dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per rappresentare la propria raccolta d’arte e per dare il titolo alla mostra, che dal 3 ...

Un successo anche quest’anno il Trofeo Bper Banca 2020 giunto alla Decima edizione. Ecco i vincitori: Classifica Invitational 1° lordo Paolo Rosanelli 1° netto Nunzio Annovi. Classifica Amici & Soci 1 ...Bellezza, Appartenenza e Identità. Sono queste le parole scelte dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per rappresentare la propria raccolta d’arte e per dare il titolo alla mostra, che dal 3 ...