Walt Disney taglia 28 mila posti di lavoro negli Stati Uniti

La Walt Disney annuncia la sopressione di 28.000 posti di lavoro negli Stati Uniti nelle attività legate ai parchi a tema, a causa dell'impatto della pandemia in particolare su Disneyland, che da sei...

Ultime Notizie dalla rete : Walt Disney Walt Disney taglia 28 mila posti di lavoro negli Stati Uniti Gazzetta del Sud Netto taglio nel personale a causa della pandemia

Il Covid-19 ha messo in difficoltà anche la Walt Disney Company. L’azienda statunitense amata dai bambini e non solo, da aprile a giugno, ha visto i propri ricavi provenienti da parchi divertimento, ...

TRON: Legacy, in arrivo il vinile targato Mondo con la colonna sonora deluxe

la Mondo ha stretto un accordo con la Walt Disney Records per la distribuzione su vinile di una nuova versione deluxe della colonna sonora del film realizzata dai Daft Punk.

