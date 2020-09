Volley maschile, Europeo Under 20: l’Italia stende la Francia e vola in semifinale (Di mercoledì 30 settembre 2020) La nazionale italiana maschile Under 20 si qualifica alle semifinali del Campionato Europeo di categoria di Brno con un turno d’anticipo grazie al quarto successo, ottenuto contro la Francia per 3-0 (25-22, 27-25, 25-13). I ragazzi di Angiolino Frigoni si sono assicurati il primo posto nella pool I e di conseguenza la certezza di scendere in campo questo week-end nelle gare che assegneranno le medaglie. Nel primo set Porro e compagni sono scappati avanti e hanno resistito ai tentavi di recupero degli avversari, mentre nel secondo, i ragazzi di Frigoni hanno tenuto in mano per lunghi tratti il pallino del gioco, ma con il passare del gioco hanno rallentato e i francesi ne hanno approfittato. L’Italia è stata brava a reagire nel finale, quando ha annullato due palle set e poi ha piazzato il break ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 settembre 2020) La nazionale italiana20 si qualifica alle semifinali del Campionatodi categoria di Brno con un turno d’anticipo grazie al quarto successo, ottenuto contro laper 3-0 (25-22, 27-25, 25-13). I ragazzi di Angiolino Frigoni si sono assicurati il primo posto nella pool I e di conseguenza la certezza di scendere in campo questo week-end nelle gare che assegneranno le medaglie. Nel primo set Porro e compagni sono scappati avanti e hanno resistito ai tentavi di recupero degli avversari, mentre nel secondo, i ragazzi di Frigoni hanno tenuto in mano per lunghi tratti il pallino del gioco, ma con il passare del gioco hanno rallentato e i francesi ne hanno approfittato. L’Italia è stata brava a reagire nel finale, quando ha annullato due palle set e poi ha piazzato il break ...

Entra nel vivo il lavoro dei ragazzi della prima divisione maschile siglata Broccostella Giocavolley. La squadra, guidata in questa prima fase dal preparatore atletico Giacomo Paone, e dai coach Mauri ...

Europei U.20: l'Italia travolge la Francia ed è in semifinale

Netto successo per 3-0 (25-22; 27-25; 25-13) degli azzurrini di Frigoni che entrano fra le prime quattro con una giornata di anticipo ...

