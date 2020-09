Volley, Champions League: Trento batte Londra (Di mercoledì 30 settembre 2020) Itas Trentino – Photo Credit: Trabalza, Itas Trentino Official Website Trento – POLONIA LONDON 3-0 (25-16, 25-17, 25-15). Champions League, Trento batte Londra: l’Itas Trentino inizia al meglio la prima fase di Campions League. Gli atleti della Ibb Polonia London, tornano in Inghilterra dopo aver incassato tre set dai ragazzi di Coach Lorenzetti. Senza storia la partita di Trento. La squadra ha infatti dominato dall’inizio alla fine; giovedì sera il secondo e decisivo match. La seconda sfida del triangolare Italia-Inghilterra-Serbia si disputerà contro l’Ok Vjvodina Seme Novi Sad. Champions League, Trento batte ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020) Itas Trentino – Photo Credit: Trabalza, Itas Trentino Official Website– POLONIA LONDON 3-0 (25-16, 25-17, 25-15).: l’Itas Trentino inizia al meglio la prima fase di Campions. Gli atleti della Ibb Polonia London, tornano in Inghilterra dopo aver incassato tre set dai ragazzi di Coach Lorenzetti. Senza storia la partita di. La squadra ha infatti dominato dall’inizio alla fine; giovedì sera il secondo e decisivo match. La seconda sfida del triangolare Italia-Inghilterra-Serbia si disputerà contro l’Ok Vjvodina Seme Novi Sad....

