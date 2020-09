Volkswagen, in Cina investimenti per 15 miliardi di euro su auto elettriche e batterie (Di mercoledì 30 settembre 2020) A poca distanza dalla presentazione della ID.4, il primo suv 100% elettrico di serie, Volkswagen rincara la dose sul versante della e-mobility e dichiara il proprio impegno a investire nella produzione cinese ben 15 miliardi di euro entro il 2024. L’annuncio è stato dato direttamente dell’ad di Volkswagen Cina, Stephan Wollenstein, nel corso del forum sulla cooperazione e lo sviluppo di veicoli a nuova energia, che si è tenuto a Haikou in occasione del World New Energy Vehicle Congress. Nei giorni scorsi Volkswagen aveva fatto sapere di voler immettere sul mercato globale 75 modelli full electric entro il 2029, per venderne 26 milioni di unità entro la stessa data. Soltanto alla Cina, intanto, sarebbero destinati 15 nuovi modelli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) A poca distanza dalla presentazione della ID.4, il primo suv 100% elettrico di serie,rincara la dose sul versante della e-mobility e dichiara il proprio impegno a investire nella produzione cinese ben 15dientro il 2024. L’annuncio è stato dato direttamente dell’ad di, Stephan Wollenstein, nel corso del forum sulla cooperazione e lo sviluppo di veicoli a nuova energia, che si è tenuto a Haikou in occasione del World New Energy Vehicle Congress. Nei giorni scorsiaveva fatto sapere di voler immettere sul mercato globale 75 modelli full electric entro il 2029, per venderne 26 milioni di unità entro la stessa data. Soltanto alla, intanto, sarebbero destinati 15 nuovi modelli ...

"Coronavirus: globalizzazione e servizi segreti", il nuovo saggio del nostro direttore Aldo Giannuli edito da Ponte alle Grazie, è da oggi disponibile in libreria. (...) ...

La casa automobilistica tedesca Volkswagen, insieme ai suoi partner delle joint venture cinesi, investirà 15 miliardi di euro nella ...