Volantini contro “la mafia del Tav” davanti al Palagiustizia (Di mercoledì 30 settembre 2020) Si firmano “Nuovo Partito Comunista” gli autori dei manifesti che sono comparsi questa mattina nei giardini davanti al Palagiustizia di Torino. Locandine in cui compaiono le foto del questore Giuseppe De Matteis, del prefetto Claudio Palomba, del procuratore generale Francesco Saluzzo, del sostituto procuratore Nicoletta Quaglino, del pm Manuela Perrotta, del presidente del tribunale Marco Viglino. “La mafia del Tav siede in prefettura, questura e tribunale. Smascheriamo i membri della cupola accusiamo gli accusatori” si legge nel volantino in cui si chiede anche la liberazione dei No Tav in carcere e si invita a costruire “in ogni azienda, scuola, quartiere, comitati clandestini per il nuovo partito Comunista”. I manifesti compaiono il giorno dopo la busta con proiettili inviata al magistrato ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 30 settembre 2020) Si firmano “Nuovo Partito Comunista” gli autori dei manifesti che sono comparsi questa mattina nei giardinialdi Torino. Locandine in cui compaiono le foto del questore Giuseppe De Matteis, del prefetto Claudio Palomba, del procuratore generale Francesco Saluzzo, del sostituto procuratore Nicoletta Quaglino, del pm Manuela Perrotta, del presidente del tribunale Marco Viglino. “Ladel Tav siede in prefettura, questura e tribunale. Smascheriamo i membri della cupola accusiamo gli accusatori” si legge nel volantino in cui si chiede anche la liberazione dei No Tav in carcere e si invita a costruire “in ogni azienda, scuola, quartiere, comitati clandestini per il nuovo partito Comunista”. I manifesti compaiono il giorno dopo la busta con proiettili inviata al magistrato ...

nuovasocieta : Volantini contro “la mafia del Tav” davanti al Palagiustizia - Neuro_Mans : @rubio_chef Bellino il mio nonno, era un pittore e si era infiammato contro la propaganda fascista, aveva stampato… - LeaRampini : RT @grancaste: LOTTA PER LA LIBERTÀ! I militanti di LS hanno affisso striscioni recitanti 'LOTTA PER LA LIBERTÀ' e distribuito volantini in… - GiancarloMaren2 : RT @FNVeneto: LOTTA PER LA LIBERTÀ! I militanti di LS hanno affisso striscioni recitanti 'LOTTA PER LA LIBERTÀ' e distribuito volantini in… - TonyGagliano6 : RT @FNVeneto: LOTTA PER LA LIBERTÀ! I militanti di LS hanno affisso striscioni recitanti 'LOTTA PER LA LIBERTÀ' e distribuito volantini in… -

Ultime Notizie dalla rete : Volantini contro I volantini di Onda Italiana indignano Saronno Varesenews Al Palagiustizia di Torino manifesti contro la "mafia del Tav"

Manifesti a firma di un sedicente 'Nuovo Partito Comunista' sono apparsi questa mattina nei giardini davanti al Palagiustizia di Torino. "La mafia del Tav siede in prefettura, questura e tribunale. Sm ...

Torino, appesi manifesti contro la Tav davanti al Tribunale

Sono apparsi questa mattina nei giardini davanti al Palagiustizia e portano la firma del 'Nuovo Partito Comunista'. "La mafia del Tav siede in prefettura, questura e tribunale. Smascheriamo i membri d ...

Manifesti a firma di un sedicente 'Nuovo Partito Comunista' sono apparsi questa mattina nei giardini davanti al Palagiustizia di Torino. "La mafia del Tav siede in prefettura, questura e tribunale. Sm ...Sono apparsi questa mattina nei giardini davanti al Palagiustizia e portano la firma del 'Nuovo Partito Comunista'. "La mafia del Tav siede in prefettura, questura e tribunale. Smascheriamo i membri d ...