Volantini choc a Torino | il presidente Cirio nella foto delle Br

Raffaello Binelli Il volto del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, al posto di quella di Aldo Moro nella storica foto che ritraeva il leader Dc durante i giorni del rapimento da parte delle Brigate rosse. È l'immagine comparsa sui Volantini trovati affissi vicino al centro sociale Askatasuna di Torino Alcuni vergognosi Volantini sono stati affissi a Torino sui muri del centro sociale Askatasuna. Stampati su un foglio A4 ritraggono il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio (Forza Italia), in un fotomontaggio che è del tutto simile alle foto che le Brigate Rosse erano solite mandare ai giornali mostrando, come dei sinistri ...

