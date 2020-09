Vite Al Limite: che fine ha fatto Lindsey Witte? (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tornerà questa sera in seconda serata su Real Time Vite Al Limite, il rinomato docu-reality ambientato a Houston, in Texas, e che ormai da anni seguiamo con passione in tv. Tra le protagoniste che riscopriremo stasera anche Lindsey Witte, una donna di 39 anni originaria dello Iowa nonché probabilmente una delle pazienti del dottor Nowzaradan tra le più seguite sui social, anche divenuta famosa per aver ispirato orde di donne con evidenti problemi alimentari a intraprendere un percorso di dimagrimento simile al suo. Ma esattamente, che fine ha fatto Lindsey Witte e come sta oggi? Quel che purtroppo apprendiamo dal magazine americano The Cinemaholic è che la sua – al tempo – felice relazione con il marito Paul sia ... Leggi su blogo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tornerà questa sera in seconda serata su Real TimeAl, il rinomato docu-reality ambientato a Houston, in Texas, e che ormai da anni seguiamo con passione in tv. Tra le protagoniste che riscopriremo stasera anche, una donna di 39 anni originaria dello Iowa nonché probabilmente una delle pazienti del dottor Nowzaradan tra le più seguite sui social, anche divenuta famosa per aver ispirato orde di donne con evidenti problemi alimentari a intraprendere un percorso di dimagrimento simile al suo. Ma esattamente, chehae come sta oggi? Quel che purtroppo apprendiamo dal magazine americano The Cinemaholic è che la sua – al tempo – felice relazione con il marito Paul sia ...

