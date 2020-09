Visalli non è morto annegato, ma travolto da un’onda. L'autopsia svela l'ultimo gesto del guardacoste eroe (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’avvocato della famiglia: “Chiediamo che sia fatta piena luce sull’organizzazione del servizio di salvataggio”. Domani i funerali nel duomo di Milazzo Leggi su repubblica (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’avvocato della famiglia: “Chiediamo che sia fatta piena luce sull’organizzazione del servizio di salvataggio”. Domani i funerali nel duomo di Milazzo

Una storia che lascia sgomento, rabbia e dolore. E' stato trovato, al largo nello specchio di mare antistante la costa nota come 'puntitta', nella baia del Tono, a Milazzo, il corpo di Aurelio Visalli ...

