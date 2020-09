Virus dell'influenza in Italia: ceppo noto, in molti hanno già gli anticorpi (Di mercoledì 30 settembre 2020) L'influenza è arrivata. Il Virus di tipo A-H3N2 è stato isolato in un bambino di 9 mesi a Parma, il primo caso identificato. La buona notizia è che il ceppo "non è nuovo", per questo motivo una gran ... Leggi su globalist (Di mercoledì 30 settembre 2020) L'è arrivata. Ildi tipo A-H3N2 è stato isolato in un bambino di 9 mesi a Parma, il primo caso identificato. La buona notizia è che il"non è nuovo", per questo motivo una gran ...

Ultime Notizie dalla rete : Virus dell Virus dell'influenza in Italia: ceppo noto, in molti hanno già gli anticorpi Globalist.it Covid, un “cocktail” di anticorpi migliora i sintomi e diminuisce concentrazione del virus

I malati erano ad uno stadio iniziale dell’infezione. Secondo la Regeneron, il cocktail ha migliorato i sintomi e diminuito sensibilmente la concentrazione del virus nella gola e nelle mucose dei ...

Scoperte piccole molecole che distruggono l’RNA del coronavirus in laboratorio

Un team di ricerca americano guidato da scienziati del Dipartimento di Chimica del The Scripps Research Institute ha scoperto piccole molecole in ...

