Vigevano | rubato materiale elettrico per 70mila euro | lo ritrova la polizia locale

(Di mercoledì 30 settembre 2020), 30 settembre 2020 - Nella loro casa di via Cappuccini, alla periferia della città, custodivanoper un valore di almenofrutto di un furto effettuato durante ...

Ultime Notizie dalla rete : Vigevano rubato

Il Giorno

Vigevano, 30 settembre 2020 - Nella loro casa di via Cappuccini, alla periferia della città, custodivano materiale elettrico per un valore di almeno 70mila euro frutto di un furto effettuato durante ...Ha sottratto la borsa a due donne che le avevano lasciate per qualche attimo incustodite all'interno della loro auto al termine della spesa. I carabinieri della Compagnia di Vigevano hanno denunciato ...