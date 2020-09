VIDEO | Lampedusa, motopesca tunisino sperona unità della Guardia di Finanza (Di mercoledì 30 settembre 2020) PALERMO – Alta tensione nelle acque italiane a nove miglia da Lampedusa, dove una unita’ della guardia di finanza ha inseguito un peschereccio tunisino che non si era fermato all’alt e che, nel tentativo di fuggire, aveva speronato la motovedetta delle fiamme gialle. La guardia di finanza, a quel punto, ha sparato alcuni colpi di arma da fuoco in are e si e’ gettata all’inseguimento del motopesca ‘Mohanel Anmed’ che e’ stato bloccato. Il comandante e’ stato arrestato. Leggi su dire (Di mercoledì 30 settembre 2020) PALERMO – Alta tensione nelle acque italiane a nove miglia da Lampedusa, dove una unita’ della guardia di finanza ha inseguito un peschereccio tunisino che non si era fermato all’alt e che, nel tentativo di fuggire, aveva speronato la motovedetta delle fiamme gialle. La guardia di finanza, a quel punto, ha sparato alcuni colpi di arma da fuoco in are e si e’ gettata all’inseguimento del motopesca ‘Mohanel Anmed’ che e’ stato bloccato. Il comandante e’ stato arrestato.

matteosalvinimi : ???? Al largo di Lampedusa, il peschereccio tunisino “Mohanel Anmed” prima non si ferma all’alt della Guardia di Fi… - AMorelliMilano : Trafficanti tunisini beccati al largo di #Lampedusa speronano i militari italiani della Guardia di Finanza, che ris… - Agenzia_Ansa : #Lampedusa Peschereccio tunisino non si ferma all'alt, la Finanza spara VIDEO #ANSA - PaulBassano : RT @matteosalvinimi: ???? Al largo di Lampedusa, il peschereccio tunisino “Mohanel Anmed” prima non si ferma all’alt della Guardia di Finan… - elisabe33314234 : RT @GeMa7799: Lampedusa, il video della sparatoria sul peschereccio tunisino: 'Trovata droga a bordo', ecco perché scappavano dalla Finanza… -