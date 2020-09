VIDEO | Benevento 0-3 Inter | il gran goal di Gagliardini e la doppietta di Lukaku per il tris nerazzurro

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell'e della Serie A.

bncalcio : ???? “Non posate le bandiere, presto torneremo a sventolarle' #Insieme #BeneventoCalcio #Benevento #ForzaStrega - SkySport : Fratelli Inzaghi, siparietto a Sky dopo le vittorie: 'Nostro padre piangeva di gioia' ? - basukirahmat84 : RT @InterELGoals: Benevento 0-3 Inter (Lukaku goal) Gagliardini assist - 45acpjoe : RT @m_e_g_mayer: mi Fanno impazzire gli allenatori 'moderni' che impongono ai giocatori l uscita palla al piede. Se ti chiami Piquet, Sergi… - Frances01719412 : RT @InterELGoals: Benevento 0-3 Inter (Lukaku goal) Gagliardini assist -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Benevento

Inter-News.it

Il Benevento prova a riaprire la partita ... Handanovic che regala letteralmente il pallone all’avversario in fase di disimpegno. Di seguito il video dell’1-3.L’Inter è già in vantaggio. Nel match contro il Benevento, recupero della prima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i ragazzi di Antonio Conte sbloccano il risultato dopo ventitré secondi co ...