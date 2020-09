Vibo lotta ma vince Perugia

Ultime Notizie dalla rete : Vibo lotta

Corriere dello Sport

All. Heynen. TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Saitta 3, Rossard 13, Chinenyeze 12, Drame Neto 14, Almeida Cardoso 8, Cester 5, Sardanelli (L), Chakravorti 0, Dirlic 0, Rizzo (L), Gargiulo 0. N.E.Vibo Valentia lotta con ardore e generosità ma non riesce ad impedire l’allungo dei padroni di casa. Leon è spettacolare dal servizio (altri tre aces), ma per concretizzare una grande rimonta nel ...Le Camere penali di Catanzaro e Vibo Valentia, accanto all’allarmante situazione in ... che chiunque rifiuti la visione panpenalistica del processo come strumento di lotta sociale e si batta, invece, ...