Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2020 ore 15 | 30

(Di mercoledì 30 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 30 SETTEMBREORE 15.20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE PER VEICOLO IN PANNE TRA-FIUMICINO E VIA DEL MARE CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE CI SONO CODE PER INCIDENTE ALTEZZA SPINACETO IN DIREZIONE LATINA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E IL GRANDE RACCORDO ANULARE DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, CONCLUDIAMO CON ...