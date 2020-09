Vertice straordinario a Bruxelles | in agenda politica estera e “sovranità digitale” dell’Ue

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Comincia oggi alle 15 aun Consiglio europeoconvocato dal presidente Charles Michel per discutere le questioni più urgenti die poi, domani, venerdì, i temi dell'autonomia strategica e della "sovranità digitale" dell'Ue. Per l'Italia parteciperà il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Nel pomeriggio i capi di Stato e di governo verranno discusse le relazioni con la Cina, quelle con la Bielorussia dopo le elezioni farsa di agosto, il caso dell'avvelenamento in Russia di Alexey Navalny, oppositore del governo di Mosca, e la recrudescenza del conflitto nel Nagorno-Karabakh, l'enclave armena in Azerbaigian. Il tema più delicato, quello delle tensioni nel Mediterraneo orientale e dei rapporti con la Turchia, verrà affrontato domani sera ...