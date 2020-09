Ventimiglia, sindaco derubato della giacca durante diretta televisiva (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, è stato derubato del giubbotto questa mattina, durante una diretta sull'emittente televisiva ligure Primocanale (IL VIDEO SUL CANALE FACEBOOK DI PRIMOCANALE).La domanda sull'obbligo di mascherinaLo spolverino, blu scuro, contenente la fascia tricolore, era stato appoggiato su una panchina a qualche metro di distanza dal luogo del collegamento televisivo. Proprio mentre la giornalista poneva la prima domanda in merito all'ordinanza sull'obbligo di mascherine in città, il primo cittadino si è allontanato dall'inquadratura esclamando: "Mi hanno portato via il giaccone".La denunciaScullino, scherzando, ha fatto sapere che “manderà il conto” all’emittente televisiva e, ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ildi, Gaetano Scullino, è statodel giubbotto questa mattina,unasull'emittenteligure Primocanale (IL VIDEO SUL CANALE FACEBOOK DI PRIMOCANALE).La domanda sull'obbligo di mascherinaLo spolverino, blu scuro, contenente la fascia tricolore, era stato appoggiato su una panchina a qualche metro di distanza dal luogo del collegamento televisivo. Proprio mentre la giornalista poneva la prima domanda in merito all'ordinanza sull'obbligo di mascherine in città, il primo cittadino si è allontanato dall'inquadratura esclamando: "Mi hanno portato via il giaccone".La denunciaScullino, scherzando, ha fatto sapere che “manderà il conto” all’emittentee, ...

