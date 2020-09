Ventimiglia, il sindaco derubato in diretta mentre parla di Covid e sicurezza (Video) (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ventimiglia, 30 set – derubato del giaccone – con tanto di fascia tricolore – durante un’intervista sull’ordinanza mascherine. E’ successo a Gaetano Scullino, primo cittadino di Ventimiglia, che si è visto sottrarre il soprabito – appoggiato su di una panchina a tre metri di distanza – mentre stava rispondendo alle domande della giornalista Alessandra Boero sulla sicurezza e il rispetto delle normi anti-Covid a Ventimiglia. Scullino, che era appena tornato dalla Francia per una cerimonia religiosa, si trovava con la troupe di Primocanale di fronte a piazza del Comune. Prima dell’intervista si era tolto la giacca e l’aveva lasciata su di una panchina, per poi spostarsi di alcuni metri e rispondere ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 30 settembre 2020), 30 set –del giaccone – con tanto di fascia tricolore – durante un’intervista sull’ordinanza mascherine. E’ successo a Gaetano Scullino, primo cittadino di, che si è visto sottrarre il soprabito – appoggiato su di una panchina a tre metri di distanza –stava rispondendo alle domande della giornalista Alessandra Boero sullae il rispetto delle normi anti-. Scullino, che era appena tornato dalla Francia per una cerimonia religiosa, si trovava con la troupe di Primocanale di fronte a piazza del Comune. Prima dell’intervista si era tolto la giacca e l’aveva lasciata su di una panchina, per poi spostarsi di alcuni metri e rispondere ...

