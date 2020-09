Ventimiglia: al sindaco viene rubato il giaccone in diretta tv (Di mercoledì 30 settembre 2020) In diretta tv, il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino si è visto rubare il giaccone mentre parlava proprio di “sicurezza” Gaetano Scullino, il sindaco di Ventimiglia, è stato derubato in diretta tv. Il primo cittadino era impegnato in un’intervista sul tema dei controlli anti-Covid e, ironia della sorte, sul tema della sicurezza. Il sindaco ha da poco firmato l’ordinanza che impone l’obbligo di mascherina anche all’aperto siccome i contagi nel sul della Francia e in Costa Azzurra sono aumentati vertiginosamente. Il conduttore in studio ha posto una domanda al sindaco chiedendo: “Chi è che controlla i soliti furbetti che dimenticano questa ... Leggi su zon (Di mercoledì 30 settembre 2020) Intv, ildiGaetano Scullino si è visto rubare ilmentre parlava proprio di “sicurezza” Gaetano Scullino, ildi, è stato deintv. Il primo cittadino era impegnato in un’intervista sul tema dei controlli anti-Covid e, ironia della sorte, sul tema della sicurezza. Ilha da poco firmato l’ordinanza che impone l’obbligo di mascherina anche all’aperto siccome i contagi nel sul della Francia e in Costa Azzurra sono aumentati vertiginosamente. Il conduttore in studio ha posto una domanda alchiedendo: “Chi è che controlla i soliti furbetti che dimenticano questa ...

