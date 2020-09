'Venezia che muore', la crisi dei negozi di Piazza San Marco: un'attività su quattro ha chiuso (Di mercoledì 30 settembre 2020) L'acqua alta eccezionale del 12 novembre, prima, e il coronavirus, poi, hanno messo in ginocchio i negozi intorno a Piazza San Marco, a Venezia. Il calo d'affari è stato rapido e forte, tanto che un'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 settembre 2020) L'acqua alta eccezionale del 12 novembre, prima, e il coronavirus, poi, hanno messo in ginocchio iintorno aSan, a. Il calo d'affari è stato rapido e forte, tanto che un'...

zaiapresidente : ?? L'ansa del fiume Sile e il porticciolo di Casier (Treviso), lungo la Restera e la Greenway che dalla Marca conduc… - matteosalvinimi : Quando si trova una piazza così bella un lunedì pomeriggio a Castelfranco Veneto (Treviso), significa che c’è vogli… - matteosalvinimi : Sarò felice inoltre di congratularmi di persona con @zaiapresidente per un risultato storico che mi riempe d'orgogl… - LoredaconLory : RT @ProfCampagna: #QuadriDaAmmirare Quest'opera si intitola 'Venezia, veduta con Palazzo Ducale e la colonna di San Marco' ed è stata rea… - ciottololiquido : @Frances_Mengela Non so che lavoro tu faccia, ma io questa roba qua l'ho regalata ad amica che ha preso casa a Venezia lo scorso anno ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia che La fuga dei negozi da San Marco, così le botteghe del lusso abbassano le serrande Il Gazzettino Coronavirus: in Fvg 735 positivi, 28 i nuovi contagi

(ANSA) - TRIESTE, 30 SET - Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 735. Sei pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 19 sono ricoverati in altri reparti.

Avellino calcio, un centrocampista in arrivo dal Genoa. Si stringe per Mungo

Si tratta di Mattia Zennaro, classe 2000, cresciuto nel Venezia, con cui ha disputato 10 gare in Serie B. Il club biancoverde ha battuto la concorrenza del Novara, che ieri sembrava essere sul punto ...

(ANSA) - TRIESTE, 30 SET - Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 735. Sei pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 19 sono ricoverati in altri reparti.Si tratta di Mattia Zennaro, classe 2000, cresciuto nel Venezia, con cui ha disputato 10 gare in Serie B. Il club biancoverde ha battuto la concorrenza del Novara, che ieri sembrava essere sul punto ...