Vaticano-Usa | scontro su Trump Il Papa non incontra il Segretario di Stato americano

E' scrontro tra il Vaticano e gli Usa. «Sì, e questa è proprio una delle ragioni per cui il Papa non incontrerà il Segretario di Stato americano Mike Pompeo». Così il Segretario Vaticano per i Rapporti con gli Stati, mons. Paul Richard Gallagher, subito dopo l'incontro con Pompeo al meeting sulla libertà religiosa

