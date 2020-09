Varese, Roberto Maroni si candida sindaco 24 ore dopo l’ultimo rinvio a giudizio. Sarà sostenuto dal centrodestra (Di mercoledì 30 settembre 2020) Lo storico numero due di Umberto Bossi, l’uomo che è succeduto al senatur come segretario della Lega, per una città simbolo del Carroccio delle origini. È una candidatura ad alto valore simbolico quella ufficializzata da Roberto Maroni, che correra sindaco a Varese. “Ho lavorato in silenzio in questi giorni e ora so che ci sono tutte le condizioni politiche: mi candido”, dice l’ex ministro in una intervista a La Prealpina, ufficializzando la candidatura per il centrodestra alle elezioni comunali prossima primavera. Lo slogan scelto dal leghista è “Varese in testa“, sulla falsariga di quello che utilizzo ne 2013 quando si candidò governatore della Lombardia. “Le idee ci sono, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Lo storico numero due di Umberto Bossi, l’uomo che è succeduto al senatur come segretario della Lega, per una città simbolo del Carroccio delle origini. È unatura ad alto valore simbolico quella ufficializzata da, che correra. “Ho lavorato in silenzio in questi giorni e ora so che ci sono tutte le condizioni politiche: mi candido”, dice l’ex ministro in una intervista a La Prealpina, ufficializzando latura per ilalle elezioni comunali prossima primavera. Lo slogan scelto dal leghista è “in testa“, sulla falsariga di quello che utilizzo ne 2013 quando si candidò governatore della Lombardia. “Le idee ci sono, ...

