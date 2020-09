Varese | Maroni si candida alle comunali | ' Ho intenzione di fare le cose in grande'

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Robertoscioglie la riserva e ufficializza latura per il centrodestraelezionididella prossima primavera. 'Ho lavorato in silenzio in questi giorni e ora so che ...

radiolombardia : Maroni si candida sindaco a Varese - - CPapasergio : Ma dopo avere visto @Presa_Diretta ieri sera, a Maroni lo candidano a sindaco di Varese sembra, mi auguro che la ge… - varesenews : Maroni non c’è ma la sezione di Varese sceglie: “È lui il candidato” - 5Stefyt83 : @matteosalvinimi È per questo che il giovane Maroni di candida a Varese? - Yogaolic : Elezioni comunali a #Varese: Maroni candidato sindaco, ci siamo -

Ultime Notizie dalla rete : Varese Maroni

«Ho lavorato in silenzio in questi giorni e ora so che ci sono tutte le condizioni politiche: mi candido». L'ex ministro italiano Roberto Maroni ...Roberto Maroni scioglie la riserva e ufficializza la candidatura per il centrodestra alle elezioni comunali di Varese della prossima primavera. "Ho lavorato in silenzio in questi giorni e ora so che ...