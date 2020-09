Vannini: condanna a 14 anni per Ciontoli per omicidio volontario, 9 anni e 4 mesi a moglie e figli (Di mercoledì 30 settembre 2020) La sentenza dell’appello bis per il caso Vannini: condannato a 14 anni Antonio Ciontoli per l’omicidio di Marco Vannini. Nove anni ai familiari Leggi su corriere (Di mercoledì 30 settembre 2020) La sentenza dell’appello bis per il casoto a 14Antonioper l’di Marco. Noveai familiari

RaiNews : Omicidio #Vannini, condanna a 14 anni per Antonio #Ciontoli, 9 anni per famiglia. Notizia in aggiornamento su… - redazioneiene : +++ VANNINI, 14 ANNI PER CIONTOLI, 9 ANNI PER I FAMILIARI +++ #MarcoVannini - harrjsdimple : RT @redazioneiene: +++ VANNINI, 14 ANNI PER CIONTOLI, 9 ANNI PER I FAMILIARI +++ #MarcoVannini - livelifeVale : RT @redazioneiene: +++ VANNINI, 14 ANNI PER CIONTOLI, 9 ANNI PER I FAMILIARI +++ #MarcoVannini - chia_gi0 : RT @RaiNews: Omicidio #Vannini, condanna a 14 anni per Antonio #Ciontoli, 9 anni per famiglia. Notizia in aggiornamento su -