Vanessa Incontrada posa senza veli sulla copertina di Vanity Fair per lanciare un messaggio di body positivity e racconta un episodio che l'ha segnata (Di mercoledì 30 settembre 2020) "Questa copertina è il momento più bello degli ultimi anni", ha dichiarato Vanessa Incontrada sul nuovo nuovo di Vanity Fair, in edicola da domani con una cover interamente dedicata proprio alla bellissima attrice e conduttrice spagnola, che per rispondere a tutte le critiche sul suo corpo ricevute dagli haters nel corso di questi anni ha scelto di mostrarsi senza veli. "È il punto d'arrivo che vede il mio corpo diventare un messaggio per tutte le donne (e per tutti gli uomini): dobbiamo tutti affrontare, capire e celebrare una nuova bellezza" ha detto con orgoglio Vanessa facendosi portatrice di un potente messaggio di body positivity, ...

