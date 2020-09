Vanessa Incontrada nuda per Vanity Fair contro hater e bullismo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Vanessa Incontrada posa nuda sulla nuova copertina di Vanity Fair Italia, in edicola dal 30 settembre al 6 ottobre. "Quando vedo abbassare lo sguardo di una donna perché viene criticata per come si veste, per come si trucca, se è magra, se è grassa, quanto profumo si mette, come guida, quanto parla, quante persone frequenta, se vuole un figlio, se non lo vuole, se è troppo dolce, se è troppo severa". spiega la 41enne in un video-messaggio. Per Incontrada "questa copertina è il momento più bello degli ultimi anni". "È il punto d`arrivo che vede il mio corpo diventare un messaggio per tutte le donne (e per tutti gli uomini): dobbiamo tutti affrontare, capire e celebrare una nuova bellezza. Nel 2008 ho avuto mio figlio Isal. La ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 30 settembre 2020)posasulla nuova copertina diItalia, in edicola dal 30 settembre al 6 ottobre. "Quando vedo abbassare lo sguardo di una donna perché viene criticata per come si veste, per come si trucca, se è magra, se è grassa, quanto profumo si mette, come guida, quanto parla, quante persone frequenta, se vuole un figlio, se non lo vuole, se è troppo dolce, se è troppo severa". spiega la 41enne in un video-messaggio. Per"questa copertina è il momento più bello degli ultimi anni". "È il punto d`arrivo che vede il mio corpo diventare un messaggio per tutte le donne (e per tutti gli uomini): dobbiamo tutti affrontare, capire e celebrare una nuova bellezza. Nel 2008 ho avuto mio figlio Isal. La ...

